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Haberler Balıkesir Jandarmadan suçlulara geçit yok! Balıkesir'de 55 kişi gözaltına alındı

Jandarmadan suçlulara geçit yok! Balıkesir'de 55 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Asayiş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında kaçak içki ve çeşitli uyuşturucu bulunduran 55 kişi gözaltına altındı.

27.09.2022, 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022, 14:38

Jandarmadan suçlulara geçit yok! Balıkesir’de 55 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 1 adet bıçak, 427 gram kubar esrar, 78 gram metamfetamin, 128 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,87 gram skunk, 16 kök kenevir, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 258 litre kaçak içki, 5 adet kazı malzemesi, 5 adet sahte belge ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

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