Balıkesir’de jandarma suçluya göz açtırmıyor

BALIKESIR'DE jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 55 şüpheliyi gözaltına aldı. Çok miktarda kaçak içki, çeşitli uyuşucu madde de ele geçirildi. Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışma ve yapılan yol kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 1 bıçak, 427 gram kubar esrar, 78 gram metamfetamin, 128 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,87 gram skunk ele geçirildi.

SUAT SALGIN