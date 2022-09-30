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Haberler Balıkesir Balıkesir'de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Balıkesir'de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Balıkesir şehir merkezinde art arda çıkan araç yangınları, vatandaşta paniğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangınlar büyümeden söndürüldü. Sıralı yangınlardan geriye ise, yoldan geçen vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüler kaldı.

İHA

30.09.2022, 16:56

Balıkesir'de şehrin iki noktasında çıkan araç yangınları vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Şehrin merkezi konumunda bulunan Atatürk Şehir Hastanesi bahçesinde bulunan otoparkta bir araçta çıkan yangın kısa sürede yanındaki araca da sıçradı.

Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile de görüntülendi.

Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Vatandaşların itfaiyeyi aramasıyla itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle araçlar söndürüldü.

Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Balıkesir - Edremit otoyolunda ise bir açık kasa kamyonet alev aldı.

Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale ardından itfaiyenin müdahale etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir’de şaibeli araç yangınları panik yarattı!

Yoldan geçenlerin cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

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