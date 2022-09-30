Balıkesir'e "huzur" geldi: 71 gözaltı!

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk, yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.