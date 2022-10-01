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Haberler Balıkesir Ağız içinden alınan dokudan idrar yolu yapıldı!

Ağız içinden alınan dokudan idrar yolu yapıldı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki hasta, idrar kanalı darlığından şikayetçiydi. Daha önce geçirdiği kapalı prostat ameliyatı sonrasında idrar kanalı darlığı yaşamaya başlayan hastanın sorunu defalarca kanal açılmasına rağmen çözülememişti. Üretilen alternatif çözüm ile ağız içinden alınan doku sayesinde hastaya sağlıklı bir idrar yolu kanalı oluşturuldu.

İHA

01.10.2022, 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022, 10:42

Ağız içinden alınan dokudan idrar yolu yapıldı!

71 yaşındaki hastanın daha önce geçirdiği kapalı prostat ameliyatı sonrası oluşan idrar kanalı darlığına yönelik defalarca kanal açılması işlemine rağmen darlıkları sürekli tekrarlayınca alternatif çözüm arandı. Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine idrar yapma zorluğu ile başvurusu neticesinde Öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Başer' e muayene oldu ve muayene sonrası operasyona başvuruldu.

Sayılı merkezlerde uygulanan Üretroplasti (Endoskopik tedaviler için uygun olmayan, ya da iki kez endoskopik tedavi yapılmasına rağmen darlığı nüks eden hastalarda uygulanan ameliyat) ameliyatı kararı verildi. Hasta, idrar kanalında var olan 15 cm'lik darlığı, ağız içinden alınan doku ile sağlıklı bir idrar yolu kanalı oluşturuldu. Başarılı geçen operasyon sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, Öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Başer' e teşekkürlerini sundu. Hastanede de bu operasyonun ilk olması kayıtlara işledi.

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