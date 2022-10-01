Bir babanın en acı günü

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde, babası Taner Kıla'nın (35) kestiği ağacın altında kalan Tamer Çağatay Kıla (13) yaşamını yitirdi. Acı olay, kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Kıla, iddiaya göre Orman İşletme tarafından belirlenen çam ağaçlarının kesimine başladı. Ters tarafa düşen ağaç, kesim sırasında babasını izleyen Tamer Çağatay Kıla'nın üzerine düştü. Babanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.