Organize suç örgütlerine ‘Müsilaj-2 Operasyonu’

EGE illerinin de aralarında olduğu 20 ilde, 233 şüphelinin yakalanması yönelik "Müsilaj- 2 Operasyonu" başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak'ta 12 organize suç örgütü tespit edildi. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

SARALLARA BASKIN

ÖTE yandan, Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber, İstanbul Büyükçekmece'de başkasının adına kiralanan güvenlikli eve yaptıkları operasyonla yakalandı. Rençber'in, örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemi azmettirdiği de belirtildi.

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