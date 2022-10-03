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Haberler Balıkesir Son darbeyi taksi şoförü vurdu

Son darbeyi taksi şoförü vurdu

3.10.2022

Son darbeyi taksi şoförü vurdu
BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Yerde yaralı olarak yatan vatandaşın kolunun üzerinden ticari taksi geçti. Günaydın Mahallesi'nde önceki gece yarısı sözlü tartışmayla başlayan olay ardından kavgaya dönüştü. Sebebi bilinmeyen kavgada bir vatandaş öldüresiye dövülerek yaralandı. Yerde yaralı olarak yatan vatandaşın üzerinden ticari taksi şoförünün geçmesi çevredekilerin tepkilerine neden oldu. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Polis, kavgaya karışanların ve taksi şoförünün peşine düştü.

■ SUAT SALGIN
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