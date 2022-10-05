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Haberler Balıkesir Muayenehanesine gitmek isterken kamyonet çarpan diş hekimi yaşam savaşı veriyor

Muayenehanesine gitmek isterken kamyonet çarpan diş hekimi yaşam savaşı veriyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarpan diş hekimi ağır yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Kemal Terzioğlu için hayati tehlike devam ediyor.

05.10.2022, 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022, 11:46

Muayenehanesine gitmek isterken kamyonet çarpan diş hekimi yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, İnönü caddesi 41. numarada bulunan marketten alış veriş yaparak yolun karşısında bulunan işyerine gitmek üzere caddeden karşıya geçerken, sağından gelen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu'na ilk müdahale kaza yerinde 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılarak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kamyonetin çarpması sonucu düştüğü yolda başını vurarak ağır yaralanan Kemal Terzioğlu yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında.

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