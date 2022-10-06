Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları bağış bekleyen hastalara umut olacak!

Terzioğlu'nun karaciğeri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne; böbrekleri, Bursa'daki özel hastaneye ve korneaları da Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Organ nakli konusunda bilgi veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve Anestezi Reanimasyon Uzmanı Dr. Muammer Hayri Bektaş, şunları söyledi: "Sağlık camiamızda uzun yıllar çalışan, yıllarca hizmet veren ve aynı zamanda kendisi de bir sağlık çalışanı ve doktor babası olan Kemal Terzioğlu, 3 Ekim'de araç dışı trafik kazası, onun akabinde yoğun bakım gereksinimi sonrası yoğun bakıma aldık, solunum cihazına bağladık.