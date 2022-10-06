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Haberler Balıkesir Gençlerin kavgası cinayetle bitti

Gençlerin kavgası cinayetle bitti

6.10.2022

Gençlerin kavgası cinayetle bitti

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Cahit Kazancıoğlu (38) hayatını kaybederken, tabanca ile hafif şekilde yaralanan Recep Ç. ise hastanede tedaviye alındı. Recep Ç. (16) ve Sezer K. (16), iddiaya göre cadde üzerinde karşılaştığı İbrahim K. (15) ve amcasının oğlu Cahit Kazancıoğlu (38) ile tartıştı. İbrahim K. tabanca ile Recep Ç.'ye ateş etti. Hafif yaralanan Recep Ç., bu sırada elindeki bıçakla İbrahim K.'nin kuzeni Cahit Kazancıoğlu'na saldırdı. Kazancıoğlu, göğsüne isabet eden bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, Recep Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SUAT SALGIN

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