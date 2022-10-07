Balıkesirli üreticiye müjde! Bu sene süt otu desteği 35 değil 100 ton!

MARKALAŞAMAMA PROBLEMİ ORTADAN KALKTI

Balıkesir gibi kırsal mahallenin çok olduğu şehirde hemen hemen her ay çiftçilere destek verilmesini çok önemli bir hizmet olarak gördüklerini dile getiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan "Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çeşitli, bol ve kaliteli ürüne sahipken markalaşamama problemini ortadan kaldıran başkanımızı tebrik ediyorum. Milletvekillerimizin sayesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri de almaya başladık. Şehrimizde bu güzel hizmetlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ŞİMDİYE KADAR Kİ DESTEKLERİN TOPLAMININ 5 KAT FAZLASI DAĞITILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteğin kırsal mahallelerdeki üreticiler için çok değerli ve önemli olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan "Karkas üretiminde Türkiye 3'üncüsüyüz. Bu hayvanların yetişmesinde kullandığımız yemi dışarıdan almak yerine, kendimiz üretmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa, şimdiye kadar dağıttığımız tohum miktarının beş kat fazlasını dağıttık. Türkiye'nin en büyük jeotermal serası Büyükşehir Belediyemiz ve vekillerimiz sayesinde Balıkesir'de kurulacak." dedi.