Tarihi okul binasına Büyükşehir’den bakım

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde tarihi Çamdibi Ortaokulu alınan izinler sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı. Vakıflardan alınan izinler sonrasında tarihi Çamdibi Ortaokulu'nda Büyükşehir ekiplerince boyama çalışmalarına başlandı. Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Fesih Vural ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, boyama işlemi devam eden Çamdibi Ortaokulu'nu ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun tarihi dokusu korunarak iç cephesi de boyanacak.

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