Balıkesir’de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Muhyiddin-i Rumi Türbesi yanında isimsiz mezarların bulunduğunu iddia eden İş Adamı Nurullah Kahraman," Türbenin çevresinde isimsiz mezarlar yer almaktadır. Bazı zatlar vasiyetleri üzerine buraya defnedilmiştir Dolayısıyla burası mezarlıktı. Kazı çalışması başlayınca bir sürü kemikler çıktı. Biz konuya müdahale ettik.