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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Balıkesir'de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Balıkesir'e bağlı Burhaniye ilçesinde Sağlık Merkezi için yapılan kazı esnasında kemiklere rastlandı. Kazı alanının yanında bulunan Muhyiddin-i Rumi Türbesi sebebiyle, rastlanan kemiklerin eski mezarlara ait olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Duyarlı vatandaşların yaptığı başvuru üzerine inşaat kazısı durduruldu.

İHA

12.10.2022, 15:35

Burhaniye ilçesinde, Sağlık Merkezi yapımı için başlatılan kazıda kemiklerin çıkması duyarlı vatandaşları harekete geçirirken, inşaat durduruldu. Muhyiddin-i Rumi Türbesi yanında bulunan kazı alanında eski mezarların bulunduğu iddia edildi.

Balıkesir’de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Kocacami Koruma Alanında yer alan Eski Belediye binası arsasına Sağlık Merkezi yapımı için başlatılan hafriyat çalışması sırasında kemiklerin çıkması duyarlı vatandaşları harekete geçirdi.

Balıkesir’de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Burhaniyeli İş adamı Nurullah Kahraman'ın başvurusu üzerine kaymakamlık tarafından inşaat kazısı durduruldu. İnşaatın durdurulması vatandaşları memnun etti.

Balıkesir’de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Muhyiddin-i Rumi Türbesi yanında isimsiz mezarların bulunduğunu iddia eden İş Adamı Nurullah Kahraman," Türbenin çevresinde isimsiz mezarlar yer almaktadır. Bazı zatlar vasiyetleri üzerine buraya defnedilmiştir Dolayısıyla burası mezarlıktı. Kazı çalışması başlayınca bir sürü kemikler çıktı. Biz konuya müdahale ettik.

Balıkesir’de kazı sırasında bulundu! Onun için inşaatı durdurdular!

Kaymakamımızın desteği ile şuanda inşaat durduruldu. Buradan çıkan kemikleri bir araya toplayıp gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra defnetmeyi düşünüyoruz. Bu konuda çalışmamız var. İnşaatın devam etmemesi konusunda valiliğe, kaymakamlığa ve Kültür Varlıkları Kurumuna başvurularda bulunduk" dedi.

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