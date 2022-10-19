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Haberler Balıkesir Motosikletle kum yığınına çarpan genç ağır yaralı

Motosikletle kum yığınına çarpan genç ağır yaralı

19.10.2022

Motosikletle kum yığınına çarpan genç ağır yaralı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı. 23 yaşındaki Görkem Ölçerler, 4 gün önce 10 KJ 922 plakalı motosikleti ile gece Akçay'dan Ülkü yolu istikametini üzerinden evine dönerken, Altınkum Mahallesi Naim Süleymanoğlu İlköğretim Okulu önünde doğalgaz çalışması yapılan yolda kum yığınına çarptı. Ölçerler, motosikletten uçup kafasına darbe alması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 kez kalbi duran genç, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Görkem Ölçerler yoğun bakım servisine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SUAT SALGIN

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