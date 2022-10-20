Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

Balıkesir´de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde finans sağladıkları tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltına alındı.





Yakalanan 26 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon ikiyüz bin Türk lirası değerinde altın ve mücevherat, 31 bin 680 Türk Lirası, bin 384 dolar, 100 Euro, 1 adet pasaport, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 87 adet tabanca mermisi, 3 adet yasaklı kitap "örgütsel doküman", 52 adet değişik markalarda cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 6 adet laptop ve 2 adet tablet olmak üzere çok sayıda dijitale materyal ele geçirildi.



Öte yandan FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulanan şüpheli de yurtdışına kaçma hazırlığı içindeyken Susurluk ilçesi kırsalında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.