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Haberler Balıkesir 3.5 tonluk kâğıt rulolar araçların üzerine düştü

3.5 tonluk kâğıt rulolar araçların üzerine düştü

27.10.2022

3.5 tonluk kâğıt rulolar araçların üzerine düştü

BALIKESİR'İN Edremit ilçesi Çamlıbel kavşağında birden fazla sayıda araç, kırmızı ışıkta beklerken sürücülüğünü Recep S'nin yaptığı TIR, önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR dorsesinde bulunan her biri 3 buçuk ton ağırlığındaki kağıt rulolar, 10 AHN 100 plakalı otomobil, 45 AFP 116 plakalı TIR, 10 M 15017 plakalı şehir için yolcu minibüsü, 58 UE 315 plakalı otomobil, 10 KA 570 plakalı otomobil ve 10 EL 370 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada Recep S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan Gülümser H, Aslı Ö, Nurgül Cansu O, Rüya Gül A. ve Pınar U. da hafif yaralandı.

SUAT SALGIN

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