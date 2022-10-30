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Haberler Balıkesir Palamutun yerini aldı! Bandırma'da hamsi ağlarla buluştu!

Palamutun yerini aldı! Bandırma'da hamsi ağlarla buluştu!

Balıkesirli balıkçıların yüzü gülüyor. Palamutun gidişinden sonra Bandırma Körfezi'nde 300 kasa hamsi ağlara takıldı. Bu seneki balık bolluğundan mutlu olduklarını belirten balıkçılar, hamsinin çevre il ve ilçelere sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.

İHA

30.10.2022, 10:46

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde hamsi akını başladı. Hamsi, Kapıdağ yarımadası açıklarında Bandırma körfezinde ağlara takılmaya devam ediyor.

Palamutun yerini aldı! Bandırma’da hamsi ağlarla buluştu!

Bandırma'da palamut gitti o geldi. Bandırma balık halinde son zamanlarda palamut balığı rekor kırmıştı.

Palamutun yerini aldı! Bandırma’da hamsi ağlarla buluştu!

Hamsi balığı Bandırma körfezinde ağlara takılmaya başladı. Balıkçılar bu seneki balık bolluğundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Palamutun yerini aldı! Bandırma’da hamsi ağlarla buluştu!

Kapıdağ yarımadası açıklarında Bandırma körfezinde 300 kasa hamsi ağlarla buluştu.

Palamutun yerini aldı! Bandırma’da hamsi ağlarla buluştu!

Bandırma balık halinde araçlara yüklenerek çevre il ve ilçelere sevkiyatı yapıldı.

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