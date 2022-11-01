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Haberler Balıkesir Son dakika: Kazdağları'nda orman yangını

Son dakika: Kazdağları'nda orman yangını

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

AA

01.11.2022, 15:02 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022, 15:20

Son dakika: Kazdağları’nda orman yangını

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.

Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale sürüyor.

Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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