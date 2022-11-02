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Haberler Balıkesir 'Ateş pernaveleri' Kazdağları'ndaki yangını böyle söndürdü

'Ateş pernaveleri' Kazdağları'ndaki yangını böyle söndürdü

Balıkesir'de bulunan Kazdağları'ndaki yangının söndürülmesinde görev alan 'ateş pervaneleri'nin zorlu mesaileri görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman alevlere metreler kala uçuş yapmaları, yoğun duman içinde neredeyse sıfır görüşte uçuş yapmalarının yanı sıra her ortamdan su alarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etmeleri görünüyor.

İHA

02.11.2022, 11:51

’Ateş pernaveleri’ Kazdağları’ndaki yangını böyle söndürdü

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kiralanan yangın söndürme helikopterleri teşkilatın orman yangınlarındaki en büyük silahları arasında yer alıyor. Son olarak Kazdağları'nda çıkan orman yangınlarında kara ekiplerinin ulaşamadığı noktalara Mi-8 tipi helikopterler başarılı bir operasyon yaparak yangını kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladılar.

Ateş pervaneleri yüksek hızları, güçlü manevra kabiliyetleri ve isabetli su atışları ile orman yangınlarının söndürülmesinde büyük rol oynuyor.
Ateş pervanelerinin yangın ile mücadele görüntülerinde zaman zaman alevlere metreler kala uçuş yapmaları, yoğun duman içinde neredeyse sıfır görüşte uçuş yapmalarının yanı sıra her ortamdan su alarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etmeleri görünüyor. Ayrıca ateş pervanelerinin tecrübeli pilot ve uçuş ekipleri yangın bölgesinde rüzgarlar ve alevlerin oluşturduğu türbülanslar ile de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

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