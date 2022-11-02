  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kadın şoförü, devrilen kamyondan zor çıkardılar

Kadın şoförü, devrilen kamyondan zor çıkardılar

2.11.2022

Kadın şoförü, devrilen kamyondan zor çıkardılar

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kargo kamyonunun kadın sürücüsü yaralandı. Çanakkale-Bandırma yolu Şirinçavuş köyü mevkiinde bir kargo firmasına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför kabininde sıkışan sürücü Selma A, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Bandırma Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA