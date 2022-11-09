Balıkesir’deki orman yangını kontrol altında!

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çalışkanlar mahallesinde ormanlık alanda yangını çıktı.

Bandırma Çalışkanlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda zeytin bahçesinde temizlik amacıyla anız yakılması sebebiyle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Ayrıca yangına Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından takviye olarak müdahalede bulunuldu.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.