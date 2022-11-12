Eski koca dehşet saçtı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 1 çocuk annesi Gülay Aksungur (21), sokak ortasında tartıştığı eski eşi Onur Kaya (24) tarafından sokak ortasında tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, Onur Kaya ise olay sonrası kaçtı.

ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNDÜ

Olay, önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Temaşalık Mahallesi 99. sokakta meydana geldi. Onur K., iddiaya göre sokakta karşılaştığı eski eşi Gülay Aksungur'a "Bu saatte sokaklarda ne işin var?" sorusu üzerine genç kadının, "Seni ilgilendirmez, beni rahat bırak, biz boşandık" cevabı üzerine tartışmaya başladı. Öfkeden gözü dönen Onur Kaya, aracından aldığı pompalı tüfekle Gülay Aksungur'a 5 el ateş etti. Talihsiz genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Onur Kaya olay yerinden kaçtı. Polis, Onur K.'nın yakalanması çalışma başlattı.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

ÇEVREDEKİLERİN ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Balıkesir Atatürk Şehir tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SUAT SALGIN