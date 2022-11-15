Sürücünün üzerine atlayan köpek kazaya neden oldu

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın seyahat sırasında yanında bulunan köpeğin şoförün üstüne atlaması sonucu olduğu iddia edildi.

KAZA, Bandırma-Susurluk otoyolunda meydana geldi. 34 YT 0874 plakalı ticari kamyonet sürücüsü Cemalettin B. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp tarlaya uçtu. Şoför hafif yaralı olarak araçtan çıkarıldı. İddiaya göre, araçta köpeği ile seyahat eden Cemalettin B'nin üzerine köpeğinin atlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği aktarıldı.

SUAT SALGIN