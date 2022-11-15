  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Sürücünün üzerine atlayan köpek kazaya neden oldu

Sürücünün üzerine atlayan köpek kazaya neden oldu

15.11.2022

Sürücünün üzerine atlayan köpek kazaya neden oldu

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın seyahat sırasında yanında bulunan köpeğin şoförün üstüne atlaması sonucu olduğu iddia edildi.
KAZA, Bandırma-Susurluk otoyolunda meydana geldi. 34 YT 0874 plakalı ticari kamyonet sürücüsü Cemalettin B. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp tarlaya uçtu. Şoför hafif yaralı olarak araçtan çıkarıldı. İddiaya göre, araçta köpeği ile seyahat eden Cemalettin B'nin üzerine köpeğinin atlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği aktarıldı.

SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA