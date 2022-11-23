Ege’yi sağanak vurdu

AYDIN'IN Germencik ve Kuşadası ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Altgeçitte mahsur kalan bir kişi itfaiye eri tarafından kurtarılırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Aydın'da etkili olan sağanakta, Germencik'teki altgeçidi su bastı. O sırada aracıyla seyir halinde olan bir sürücü mahsur kaldı ve boğulma tehlikesi geçirdi.

TOPRAK SÜRÜKLENDİ

OLAY yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri zamanla yarışarak boğulmak üzere olan vatandaşı araçtan çıkarıp, sırtlarında merdivene taşıyarak kurtardılar. Sulara gömülen otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Muğla Bodrum'da ise önceki gece şiddetini artıran yağmur sokakları göle çevirdi. Bazı evleri su bastı, yollar trafiğe kapandı. Araçlar da vatandaşlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sürüklediği toprak ve taşlar, Mümtaz Ataman Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Çarşı mahallesinde su basan bir evde hasar meydana geldi. Suyu belediye ekipleri tahliye etti.

BİR SAATLİK YAĞIŞ YETTİ

BALIKESİR Bandırma'da ise bir saat süren sağanak hayatı felç etti. Sürücüler trafikte güçlük çekti. Önceki akşam etkili olan fırtına ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, yollarda su birikintileri oluştu.

KAZIM YÖRÜKCE/ADEM ÜLKER/SUAT SALGIN