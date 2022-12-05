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Haberler Balıkesir Ölüm onu kendi evinde yakaladı! Çıkan yangında bir hayat kül oldu!

Ölüm onu kendi evinde yakaladı! Çıkan yangında bir hayat kül oldu!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek tüm evi sardığı yangın sonrası evin çatısı çöktü. Yalnız yaşadığı bilinen 90 yaşındaki Raziye Bayır, göçüklerin altında kalarak hayatını kaybetti.

AA

05.12.2022, 09:38

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Ölüm onu kendi evinde yakaladı! Çıkan yangında bir hayat kül oldu!

İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde Raziye Bayır'ın (90) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evin çatısı çöktü.

Ölüm onu kendi evinde yakaladı! Çıkan yangında bir hayat kül oldu!

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölüm onu kendi evinde yakaladı! Çıkan yangında bir hayat kül oldu!

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede Bayır'ın cenazesi, çöken çatının altında bulundu. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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