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Haberler Balıkesir Arkadaşını öldüren şahıs 15 ay sonra itiraf etti

Arkadaşını öldüren şahıs 15 ay sonra itiraf etti

7.12.2022

Arkadaşını öldüren şahıs 15 ay sonra itiraf etti

BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinde çalıştığı iş yerinin otoparkında öldürülmüş halde bulunan kamyon şoförü Nedim Kanat'ı (45), aynı iş yerinde çalışan Orhan Aysal'ın (46) öldürdüğü belirlendi. Yüzlerce kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu 15 ay sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Aysal, evli ve 2 çocuk babası Kanat'ın kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiğini iddia etti. Aysal, ifadesinde "Olay günü kafasına sopa ile vurdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUAT SALGIN

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