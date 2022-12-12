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Haberler Balıkesir Alman uyruklu eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Alman uyruklu eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli gardiyan Süleyman Karaaslan, eski kız arkadaşı Alman uyruklu Gisela Uysal’ı evinin önünde tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

DHA

12.12.2022, 18:20

Alman uyruklu eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Olay, Akçay Mahallesi 436'ncı Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Türk vatandaşı olan eşinin ölümünden sonra yalnız yaşadığı öğrenilen Alman uyruklu Gisela Uysal'a (53), doğa yürüyüşlerinde tanışıp uzu süre birlikte olduğu eski erkek arkadaşı emekli gardiyan Süleyman Karaaslan (66) tarafından evinin önünde tabancayla ateş edildi.

Şakağından vurulan Uysal, yere yığıldı. 1 çocuk babası Karaaslan ise olayın ardından kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gisela Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan kısa süre sonra, bu defa Karaaslan'ın evinden silah sesi duyulduğu ihbarı geldi. Eve giden polis ekipleri, Karaaslan'ın aynı tabancayla intihar ettiğini belirledi.

Uysal ve Karaaslan'ın cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gisela Uysal'ın cenazesi, otopsinin ardından Kadıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'TEHDİT ALDIĞI İÇİN KORKUYORDU'
Gisela Uysal'ın, çevresinde çok sevildiği, fırsat buldukça Kaz Dağları'nda yürüyüşler yaptığı öğrenildi. Uysal'ın yürüyüşlere katıldığı grubun sorumlusu Neziha Sari, olayı duyduğunda şoke olduğunu belirterek, "Önce inanamadım. Ama Gisela'nın Süleyman Karaaslan tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle çok üzgün olduğunu duymuştum. Kendisi çok iyi bir insandı. Tehdit aldığı için korkuyordu. Korktuğu da başına geldi. Gisela'yı koruyamadık" dedi.

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