Psikopat çete liderini omzundaki ejdarha dövmesi ele verdi! Haraç, tecavüz, işkence...

DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikayetçi olan A.Ç., M.S.T'yi sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti. A.Ç'nin örgüt üyelerinden yediği dayaklar nedeniyle aylarca tedavi gördüğü ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin dayak izlerinin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gözaltına alınan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor