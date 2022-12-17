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Haberler Balıkesir Kazadan saniyelerle kurtuldu! Balıkesir Valisi'nin zor anları kameralara işte böyle yansıdı!

Kazadan saniyelerle kurtuldu! Balıkesir Valisi'nin zor anları kameralara işte böyle yansıdı!

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak kazadan kıl payı kurtuldu. Toplantı için gittiği ilçede, seyir halindeki traktörün kopan tekerleği Vali Şıldak'ın makam aracına çarptı. Saniyeler önce araçtan indiği öğrenilen Vali Şıldak'ın saniyelerle kurtulduğu kaza kameralara işte böyle yansıdı.

İHA

17.12.2022, 14:42

Kazadan saniyelerle kurtuldu! Balıkesir Valisi’nin zor anları kameralara işte böyle yansıdı!

Savaştepe Ethem Çavuş Kültür Merkezinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için ilçeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın makam aracı görünmez bir kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin A. yönetimindeki 45 VN 915 plakalı traktörün seyir halindeyken kopan ön tekerleği yaklaşık 250 metre yuvarlanarak Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın park halindeki makam aracına çarptı.

Vali Şıldak'ın kısa süre önce araçtan indiği öğrenildi. Vali Şıldak'ın kıl payı kurtulduğu kaza kameralara da yansıdı.

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