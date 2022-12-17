Patron görünümlü garsondan 55 milyonluk vurgun

5 yıldızlı otellerdeki kral dairelerini ve süit odaları erken rezervasyon avantajıyla kapattıklarını söyleyerek kurdukları turizm acentesi üzerinden onlarca kişiyi dolandıran şebeke, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından çökertildi. Mağdurları acenta patronuymuş gibi kandıran Erdinç Çelik'in, "acentasıyım" dediği otelde garson olduğu ortaya çıktı.



HER YERDE ARANIYOR

Saadet zinciri benzeri bir sistem kurduğunu söyleyerek mağdurları dolandıran Çelik, insanları inandırabilmek için de geri dönüşüm tesisi kurup milyonlarca liralık makinalar ve araçlar aldı. Çelik, bu şirketlere de yatırımcı toplamaya başladı. Yatırımcılar, bir süre sonra şirkete ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler, şebekeye operasyon düzenleyip 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar cezaevine gönderilirken şebekenin lideri Erdinç Çelik her yerde aranıyor. Vurgunun boyutunun 55 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi.



ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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