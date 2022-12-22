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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç olay! Genç kız uçurumdan düştü

Balıkesir'de korkunç olay! Genç kız uçurumdan düştü

Balıkesir’de 20 yaşındaki genç kız uçurum kenarında yürüğü esnada nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı uçurumdan aşağı düştü. Yaralı olarak kurtarulan genç kız tedavi altına alındı.

İHA

22.12.2022, 14:02

Balıkesir’de korkunç olay! Genç kız uçurumdan düştü

Edinilen bilgiye göre ,Balıkesir'in Bandırma ilçesine Hacıyusuf Mahallesi'nde Sahil Caddesi civarında uçurum kenarında bulunan İrem Y. (20) uçurumdan düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri uçurumdan yuvarlanan ve ağaçlara takılarak zemine düşmeden yaralı halde bulunan İrem Y. (20)'ı sıkıştığı yerden kurtararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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