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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken...

Balıkesir'de feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken...

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Ayşe İnkaya, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA

23.12.2022, 12:56

Balıkesir’de feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken...

Aydın Ş. idaresindeki 35 AJR 776 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun ilçe merkezi yakınında, zeytin işçilerini taşıyan midibüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe İnkaya'ya (58) çarptı.

İnkaya'ya, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil de çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kadına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Ş. gözaltına alındı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ölü ve yaralıların olduğu kazaya karışan sürücü olay yerinden koşarak kaçtı

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