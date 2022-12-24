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Haberler Balıkesir Arka arkaya iki aracın çarptığı işçi can verdi

Arka arkaya iki aracın çarptığı işçi can verdi

24.12.2022

Arka arkaya iki aracın çarptığı işçi can verdi

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde, midibüsten inerek çalışacağı zeytinliğe gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Ayşe İnkaya'ya önce A.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, ardından da başka bir otomobil çarptı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. İnkaya'nın, kaza yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. Kazadan sonra kaçan ikinci otomobili ile sürücüsünü bulmak için polis ve jandarma ekiplerince çalışmalar başladı.

SUAT SALGIN

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