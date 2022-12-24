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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 'çiçek' alarmı! 240 hayvan öldü 3 mahalle karantinada

Balıkesir'de 'çiçek' alarmı! 240 hayvan öldü 3 mahalle karantinada

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan çiçek hastalığı nedeniyle 160 koyun ve 80 kuzu öldü. Bölgede paniğe sebep olan hastalık nedeniyle 3 mahalle karantinaya alındı.

İHA

24.12.2022, 15:19

Balıkesir’de ’çiçek’ alarmı! 240 hayvan öldü 3 mahalle karantinada

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde Hakan Ata'ya ait koyun sürüsünde çiçek hastalığı çıktı. Hastalığın Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen koyunlardan bulaştığı kaydedilirken, hastalık 160 koyun ile 80 kuzunun telef olmasına neden oldu.

Dededen koyuncu olduğunu anlatan 41 yaşındaki Hakan Ata, "Manisa Sarıgöl'den bir arkadaş 40 kadar koyun getirmişti. Ben bunları satın aldım. Bilmiyordum, koyunlarda hastalık varmış. Hastalık bir anda sürüyü sardı. 45-50 günden beri hastalıkla uğraşıyoruz. Şu ana kadar 150-160 koyun 80'de kuzu telef oldu. Tarım İlçe Müdürlüğünden gelip koyunlara aşı yaptılar. Ancak, aşı yetmediği gerekçesiyle kuzular aşılanmadı. Bu nedenle özellikle kuzularda ölüm devam ediyor. Çok mağdur oldum" dedi.

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