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Haberler Balıkesir Balıkesir'de WhatsApp operasyonu

Balıkesir'de WhatsApp operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz olarak kullanılan WhatsApp gruplarına siber suçlarla mücadele ile ilgili operasyon düzenlendi.

İHA

29.12.2022, 17:52

Balıkesir’de WhatsApp operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da WhatsApp grupları üzerinden haberleşen kişiler polis uygulamalarının yerlerini deşifre etmesi üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan bu gruplara yönelik siber suçlarla ilgili operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda üç WhatsApp grubu kapatılırken bu gruplarda yönetici olarak bulunan 9 kişi göz altına alındı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların devam edeceği ve diğer sosyal medya platformlar üzerinden de paylaşım yapanların tespit edildiğinin bilgisini verdi.

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