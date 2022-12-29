Katili bisiklet parçasıyla yakalattı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ayhan Sargut, borç-alacak nedeniyle tartıştığı Erol Ç. tarafından bıçakla öldürüldü. Kaçmaya çalışan katil zanlısı, bir vatandaşın bisiklet parçasını fırlatması üzerine bayılınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam saatlerinde Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yolda karşılaşan Erol Ç. (62) ile Ayhan Sargut (58) arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

VÜCUDUNUN 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

5 yerinden bıçaklanan Ayhan Sargut, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Erol Ç. ise olay yerinden kaçarken oradan geçmekte olan bisiklet tamircisi S.B.'nin fırlattığı bisiklet parçasının başına isabet etmesi sayesinde yakalandı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

ALDIĞI darbenin etkisiyle hafif bir baygınlık geçiren katil zanlısı, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öldürülen Ayhan Sargut'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İşlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında Edremit Adalet Sarayına sevk edilen Erol Çç ise, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SUAT SALGIN