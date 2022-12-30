Cinayetten tutuklanan zanlıdan pişkin cevap

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Çolpan ile Ayhan Sargut sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Erol Çolpan, Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Çolpan ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Erol Çolpan, adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın ?" sorusuna "Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim" dedi. Çolpan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUAT SALGIN