  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir’de ulaşımda yüzde 75’e varan indirim

Balıkesir’de ulaşımda yüzde 75’e varan indirim

31.12.2022

Balıkesir’de ulaşımda yüzde 75’e varan indirim
Öğrenci dostu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin ulaşım masraflarına 25 milyon liralık destek sağlayacak. 16 hatta yapılan ve 1 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni düzenlemeyle, öğrenciler yüzde 75'e varan indirimden faydalanacak. Başkan Yılmaz 2022'nin son meclis toplantısında öğrenciler için müjdeyi verdi. Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampus Hattı sefer ücretini, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2.80 TL'ye kadar düşüren Başkan Yücel Yılmaz, bu kez de öğrencilere 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı için yaklaşık aylık 3 milyon lira, eğitim öğretim süresi sonuna kadar da 25 milyon TL'lik ulaşım desteği sağlayacak. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek tarife dahilinde, ilçeler arası mesafe ve biniş oranlarına göre hesaplanan 16 hatta, BALKART kullanan öğrenciler için yüzde 40 ile yüzde 75 arasında indirim yapılacak.

■ SUAT SALGIN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA