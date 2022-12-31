Balıkesir’de ulaşımda yüzde 75’e varan indirim

Öğrenci dostu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin ulaşım masraflarına 25 milyon liralık destek sağlayacak. 16 hatta yapılan ve 1 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni düzenlemeyle, öğrenciler yüzde 75'e varan indirimden faydalanacak. Başkan Yılmaz 2022'nin son meclis toplantısında öğrenciler için müjdeyi verdi. Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampus Hattı sefer ücretini, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2.80 TL'ye kadar düşüren Başkan Yücel Yılmaz, bu kez de öğrencilere 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı için yaklaşık aylık 3 milyon lira, eğitim öğretim süresi sonuna kadar da 25 milyon TL'lik ulaşım desteği sağlayacak. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek tarife dahilinde, ilçeler arası mesafe ve biniş oranlarına göre hesaplanan 16 hatta, BALKART kullanan öğrenciler için yüzde 40 ile yüzde 75 arasında indirim yapılacak.



■ SUAT SALGIN

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