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Haberler Balıkesir Balıkesirde kavşakta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesirde kavşakta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Talihsiz kaza Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Zeytinli kavşağında çarpışan iki araç yürekleri ağza getirdi. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

03.01.2023, 13:36

Balıkesirde kavşakta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Z.S.T.'nin kullandığı 10 AGE 701 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 34 PSH 40 plakalı otomobil, Çanakkale Balıkesir karayolu Zeytinli kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Z.S.T, M.S. ve yolcu olarak bulunan A.A.S. hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati, tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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