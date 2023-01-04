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Haberler Balıkesir Yunan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler Ayvalık'ta kurtarıldı!

Yunan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler Ayvalık'ta kurtarıldı!

Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurtarıldı. Diğer bir yandan, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 24 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

İHA

04.01.2023, 09:35

Yunan’ın geri ittiği düzensiz göçmenler Ayvalık’ta kurtarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. kinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. 30 düzensiz göçmen karaya çıkartılarak Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi.

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