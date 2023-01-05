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Haberler Balıkesir Baz istasyonlarına dadanan hırsızlar yakalandı

Baz istasyonlarına dadanan hırsızlar yakalandı

5.1.2023

Baz istasyonlarına dadanan hırsızlar yakalandı

BALIKESİR'İN çeşitli ilçelerinde baz istasyonlarından çok sayıda akü çalan 3 kişi jandarma tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemlerde artış gösteren GSM baz istasyonlarından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için 4 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada, 42 adet baz istasyonu aküsü ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışma ile 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

SUAT SALGIN

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