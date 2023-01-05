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Haberler Balıkesir Tıra ok gibi saplandı! O araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi...

Tıra ok gibi saplandı! O araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi...

Balıkesir-Çanakkale kara yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücünün de dahil olduğu 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, yolcu konumunda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

05.01.2023, 16:55

Tıra ok gibi saplandı! O araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Ö.R.K'nin kullandığı 10 AIJ 585 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda Güre Mahallesi yakınlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğü Bakım Evi mevkisinde aynı yönde seyreden E.P. idaresindeki 34 DU 2290 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ö.R.K. ve beraberindeki E.Ş ile C.E, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlileri E.Ş ve C.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan sürücü Ö.R.K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır şoförü E.P. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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