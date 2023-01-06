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Haberler Balıkesir Villayı imalathaneye çeviren 3 kişi yakalandı

Villayı imalathaneye çeviren 3 kişi yakalandı

6.1.2023

Villayı imalathaneye çeviren 3 kişi yakalandı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bir villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 şüpheli jandarmanın başarılı operasyonu ile yakalandı. Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirip, uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar, 30 kenevir bitkisi, 1 tabanca, 9 fişek, 2 vantilatör, 10 seyyar aydınlatma, 3 havalandırma cihazı, 2 güç kaynağı, elektrik panosu ile bin 475 euro ve bin 550 lira ele geçirildi.

SUAT SALGIN

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