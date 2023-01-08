Görme engelli avukat önyargıları tek tek yıktı

BALIKESİR'DE çocukluk hayali olan avukatlık için hukuk fakültesini kazanan Salih Mehmet Aslan, 55 yaşında cüppesini sırtına geçirdi. Doğuştan engelli 63 yaşındaki Aslan, 8 yıldır duruşmalara giriyor. Telefonuna yüklediği programın konuşma özelliğini kullanan azimli avukat, Braille alfabeli tablette notlarını alıyor, bilgisayarını ses komutlarıyla kullanıyor.

"KAZANMA HAZZI VAR"

İŞİNİ severek yaptığını ve sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam etmek istediğini söyleyen Aslan, kendisi için paradan çok dava kazanmanın hazzının önemli olduğunu vurgulayarak, mesleğinde kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını dile getirdi. Mesleği yaparken zorlandığı zamanlar olduğunu aktaran Aslan, "Vatandaş ilk etapta görmeyen bir avukatın kendini savunup savunamayacağı veya davayı takip edip edemeyeceği konusunda tedirgin olabiliyor ama beni tanıdıktan sonra ön yargılarını yıkıyorlar.Okumanın yaşı yoktur, okumayanların okumasını, çalışmayanların bir işle uğraşmalarını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

SUAT SALGIN