Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında; 'mahrem yapılanma'da faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifadeler, ankesörlü telefon kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler bulunduğu iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi ve 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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