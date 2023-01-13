2 yaşında ölen bebeğin böbrekleri ona can oldu!

3 BÖBREĞİ İLE HAYATINI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

Cafer Gürbüz'ün tedavisini gerçekleştiren hekimlerden, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ömür Günselen, Gürbüz'ün nakil olan böbreklerini korumak için doğuştan var olan 2 böbreğini aldıklarını söyleyerek, "Hastamız 11 yaşından beri böbrek yetmezliği problemleriyle uğraşan bir hasta. 2002 yılında Ege Üniversite Hastanesi'nde böbrek nakli olduktan sonra 3 böbrek ile yaşamına devam ediyordu. Nakil olan böbreği hastamızı 11 yıl diyaliz ihtiyacı olmadan yaşattı, ancak nakil olan böbreğin çalışmasında problem olmaya başladı. Biz de 2019 yılında 2 yaşında bir yavrumuzun böbreklerini alarak hastamıza naklettik. O dönemde hastamızın 2'si doğuştan itibaren kendisinde olan böbreği, 1 tane Ege Üniversitesi'nde takılan ve 2 tane de yavrumuzdan alarak taktığımız böbrekler olmak üzere toplam 5 böbreği olmuş oldu. Hastamız bu şekilde 2 yıl yaşadı ancak bir süre sonra hastamızda idrar yolu enfeksiyonları görülmesi nedeniyle, yeni taktığımız böbrekleri korumak amacıyla doğuştan itibaren kendisinde olan 2 böbreği aldık. Hastamızın şu anda 3 böbreği var, herhangi bir diyaliz ihtiyacı yok ve hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürüyorö ifadelerini kullandı.