2 yaşında ölen bebeğin böbrekleri ona can oldu!

BALIKESİR'de yaşayan, kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan Cafer Gürbüz'e (36), 15 yaşındayken ölen kişinin böbreği nakledildi. Naklin ardından Gürbüz, 2'si çalışmayan 3 böbreğiyle yaşamaya başladı. Nakil yapılan böbrek 2015 yılında işlevini yitirince tekrar hemodiyalize bağlanan Cafer Gürbüz'e, 4 sene sonra 2 yaşında ölen bir bebeğin ailesinin bağışladığı 2 böbrek nakledildi. Bu şekilde vücudundaki 5 böbrek ile 3 yıl yaşayan Gürbüz'ün, kendisine ait 2 böbreği geçen yıl alındı. Yapılan nakiller sonrası yaşama tutunan ve doya doya su içtiğini söyleyen Cafer Gürbüz, nakil olanlar dahil tüm organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi.