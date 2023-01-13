Balıkesir’in 3 ilçesine kaçak kazı ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 3 ilçede Manyas, Erdek ve Bandırma kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikamet adresi ve kazı yaptıkları bölgelerde yapılan aramalarda; 33.200 adet dolu makaron, 35 kilo tütün, 10 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 31 adet kazı malzemesi ve 18 adet parçalar halinde testi parçaları ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 10 şüpheli yakalandı ve Adli işlemleri yapılmaktadır.