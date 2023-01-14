  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında, M.Ö. 5'inci yüzyıla ait olduğu belirlenen çocuk mezarlarında oyuncaklar bulundu. 2 bin 500 yıllık olduğu tespit edilen oyuncaklar Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde sergileniyor.

DHA

14.01.2023, 14:59

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nde yapılan kazılarda M.Ö. 5'inci yüzyıla ait olduğu belirlenen çocuk mezarlarında bulunan oyuncaklar, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde sergileniyor.

Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde, Balıkesir'in Cumhuriyet döneminden, antik döneme dayanan eserleri sergileniyor. Eserler arasında en dikkat çeken objeler ise antik dönem oyuncakları.

Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nden yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıla ait çocuk mezarlarında bulunan pişmiş topraktan yapılmış oyuncak heykelcikler yoğun ilgi görüyor.

Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Heykelcikler arasında kaplumbağa, kirpi, horoz, kuş gibi objeler bulunduğunu belirten Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz, "O dönem kullanılan oyuncaklarının birçoğu maalesef çocuk mezarlarından çıkıyor. Bu da bize, çocuklar ölünce mezarına ölen çocuğa ait oyuncağının koyulduğunu ya da çocuk öldükten sonra ona bir oyuncak hediye edildiğini düşündürüyor.

Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Çocuklarını kaybeden aileler, çocuklarını uğurlarken sevdikleri eşyayı da yanlarına bırakmış. Kazılarda ele geçirilen bu antik objeleri müzemizde sergiliyoruz. Antik oyuncakların sergilendiği bölüm ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Müzemiz haftanın 7 günü ücretsiz olarak ziyaretçilere açık" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA