Çocuk mezarlarında bulundular! Bu oyuncaklar 2 bin 500 yıllık!

Heykelcikler arasında kaplumbağa, kirpi, horoz, kuş gibi objeler bulunduğunu belirten Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz, "O dönem kullanılan oyuncaklarının birçoğu maalesef çocuk mezarlarından çıkıyor. Bu da bize, çocuklar ölünce mezarına ölen çocuğa ait oyuncağının koyulduğunu ya da çocuk öldükten sonra ona bir oyuncak hediye edildiğini düşündürüyor.