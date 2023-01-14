İkinci şans

Balıkesir'de yaşayan ve 11 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan Cafer Gürbüz'e (36), 15 yaşındayken ölen bir kişinin böbreği nakledildi. Nakil yapılan böbrek 2015'te işlevini yitirince tekrar hemodiyalize bağlanan Gürbüz'e, 4 yıl sonra yeniden 2 yaşında ölen bir bebeğin ailesinin bağışladığı 2 böbrek nakledildi. 5 böbrek ile 3 yıl yaşamını sürdüren Gürbüz'ün, kendisine ait 2 böbreği geçen yıl alındı ve Gürbüz sağlığına yeniden kavuştu.



BEBEKTEN ALINDI

Edremit ilçesinde yaşayan Cafer Gürbüz'e henüz 11 yaşında, 'kronik böbrek yetmezliği' tanısı konuldu. Organ nakli için sıraya alınan Gürbüz, hemodiyaliz için, haftanın belirli günleri İzmir'e giderek tedavi olmak zorunda kaldı. Zor günler geçiren Gürbüz'ün, organ nakli için beklediği telefon 2002'de Manisa'dan geldi. Böbreğin dokuları kendisine uyunca, Cafer Gürbüz başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuştu. O günden sonra yüksekokulu bitirip evlenen, resmi kurumda işe giren Cafer Gürbüz'ün nakil olan böbreği 2015'te iflas edince tekrar hemodiyaliz başladı. Gürbüz, bir kez daha nakil için sıraya girdi. Bu kez 2019 yılında 24 aylıkken yaşamını yitiren bebeğin iki böbreği ailesinin rızasıyla nakledildi. Sağlığına kavuşan Gürbüz 3 yıl 5 böbrekle yaşadıktan sonra geçen yıl iflas eden kendi böbrekleri, başarılı bir ameliyatla alındı.



ÇAY BİLE İÇEMİYORDUM

Nakil sonrası yasaksız bir hayat sürdüğünü söyleyen ve öldüğü zaman nakil olanlar dahil tüm organlarını bağışlama kararı alan Gürbüz, "Ben böbrek nakli olmasaydım, yasak olduğu için bir bardak bile çay içemiyordum. Artık denize giriyorum, halı sahaya gidiyorum, top oynuyorum, geziyorum. En önemlisi de dilediğim kadar su içebiliyorum. Herkes organ bağışlasın isterim" dedi. Cafer Gürbüz'ün tedavisini gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Kadir Ömür Günselen, "Hastamızın şu anda 3 böbreği var, herhangi bir diyaliz ihtiyacı yok ve hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor" diye konuştu.



'DİYALİZ NE GÜLDÜRÜR NE ÖLDÜRÜR'

Biri işlevini yapmayan 3 böbrekle hayatını sürdüren Cafer Gürbüz, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Diyaliz ne güldürür ne öldürür, ömür boyu süründürür, öyle bir hastalık. Böbrek naklinden sonra 13 yılda öğrenim hayatımı tamamladım, işe başladım, evlendim, sınavlara girdim ve kamuda çalışmaya başladım. Nakil olmamış olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Nakil insanın hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi, sosyal yaşamını devam ettirmesi demektir."

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